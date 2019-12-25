В Петербурге начал применять новую систему очистки воды

Благодаря новой технологии в городе круглый год будет качественная вода.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что в Петербурге начали применять "умную" технологию очистки водопроводной питьевой воды. Специалисты используют эффективные против органических загрязнений реагенты.

По словам градоначальника, новый подход поможет оптимизировать финансовые затраты, а также обеспечить стабильно высокое качество очистки воды. Так, оперативно подбирается оптимальное количество вещества в зависимости от сезона. Губернатор отметил, что от точности состава зависит качество воды и расход городского бюджета.

Ранее мы писали, что Смольный наградит губернатора и экс-глав Петербурга почетным знаком за заслуги в международном сотрудничестве.

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