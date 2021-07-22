Шатер располагается справа от центрального входа в парк, его можно заметить по сине-бирюзовой расцветке.

В парке 300-летия Петербурге устанавливают шатер для вакцинации от коронавируса. Корреспондент Piter.TV снял процесс установки.

Шатер располагается справа от центрального входа в парк, его можно заметить по сине-бирюзовой расцветке.

Площадь шатра составляет 30 квадратных метров. Одновременно внутри смогут находиться минимум 5 человек и 3 сотрудников. Планируется, что внутри шатер будет поделен на зоны.

Второй шатер будет установлен у станции метро "Приморская". Шатры должны работать как минимум месяц. Они рассчитаны на защиту от ветра и теплоизолированы, но к осенним условиям не приспособлены.

Фото и видео: Piter.TV