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Шатры для вакцинации появятся на Васильевском острове и в парке 300-летия
Сегодня, 8:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Шатры для вакцинации появятся на Васильевском острове и в парке 300-летия

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Их будут монтировать в течение нескольких дней.

В Парке 300-летия Петербурга и на 8-9-й линиях Васильевского острова в ближайшие дни откроются пункты вакцинации от коронавируса в виде шатров. Об этом рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Шатер будут монтировать 2-3 дня в Парке 300-летия. Такой же шатер будет установлен на пешеходной улице, 8-9-й линиях Васильевского острова.

Андрей Сарана, первый зампредседателя Комитета по здравоохранению

Также дополнительные пункты вакцинации открылись в 11 частных клиниках и ТЦ "Пик", "Французский бульвар", "Питерлэнд". Скоро еще один пункт появится в Кировском универмаге.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей сарана, вакцинация, парк 300 летия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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