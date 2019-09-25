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В ТРК "Пик" и "Питерлэнд" открылись пункты вакцинации
Вчера, 15:30
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В ТРК "Пик" и "Питерлэнд" открылись пункты вакцинации

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Привиться от коронавируса смогут те, у кого при себе имеется паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

С 12 июля для петербуржцев доступны пункты вакцинации в торговых комплексах "Пик" и "Питерлэнд". Об этом сообщили в пресс-службе комплексов. 

Так, центр вакцинации в ТРК "Питерлэнд" расположен на втором этаже, и работает по будням с 12:00 до 18:00. В настоящее время горожане смогут привиться только вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Вакцинация проходит без предварительной записи. 

Центр вакцинации в ТРК "Пик" расположен на четвертом этаже. В специально отстроенном помещении размещено два кабинета: зона приема посетителей врачом и процедурный кабинет. Пункт работает с 10:00 до 20:00 по будням и в субботу с 10:00 до 15:00. Вакцинация проходит также без предварительной записи и только препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V").

Петербуржцам стоит быть готовыми к очередям в пункт вакцинации. Недавно горожане пожаловались на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале. В этот же день петербуржцы устроили потасовку в очереди за прививкой в ТЦ "Жемчужная плаза".

Фото: Piter.tv

Теги: пик, питерлэнд, пункт вакцинации
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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