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В Петербурге завершили подготовку к Главному военно-морскому параду
Сегодня, 16:08
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге завершили подготовку к Главному военно-морскому параду

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Праздник пройдет в центре города и в Кронштадте.

В администрации Петербурга рассказали о подготовке ко Дню Военно-морского флота. Сегодня, 22 июля, прошла генеральная репетиция парада.

К празднику убирают улицы, площади, набережные, особенно те, где будет проходить парад. В уборке задействовали 500 единиц техники и до 900 работников ручного труда. 24 июля дороги дополнительно вымоют с шампунем.

Также очистили акваторию Невы. Специалисты ГУП "Экострой" выкосили водную растительность, очистили Большую Неву и акваторию в Кронштадте от мусора и загрязнений. 

Сотрудники "Мостотреста" вышли на дежурство, чтобы развести мосты в период репетиций. 

В Петербурге высадили более 240 тысяч однолетних цветов, в том числе выполнили вертикальное озеленение с размещением цветочных конструкций. 

Ранее Piter.TV показал, какие корабли и вертолеты примут участие в Военно-морском параде.

Фото: сайт Минобороны РФ

Теги: день военно-морского флота, праздник, уборка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Орлов Петр
Сегодня 17:38

CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://srt.vg/pisky

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