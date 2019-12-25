В Петербурге завершили подготовку к Главному военно-морскому параду

В администрации Петербурга рассказали о подготовке ко Дню Военно-морского флота. Сегодня, 22 июля, прошла генеральная репетиция парада.
К празднику убирают улицы, площади, набережные, особенно те, где будет проходить парад. В уборке задействовали 500 единиц техники и до 900 работников ручного труда. 24 июля дороги дополнительно вымоют с шампунем.
Также очистили акваторию Невы. Специалисты ГУП "Экострой" выкосили водную растительность, очистили Большую Неву и акваторию в Кронштадте от мусора и загрязнений.
Сотрудники "Мостотреста" вышли на дежурство, чтобы развести мосты в период репетиций.
В Петербурге высадили более 240 тысяч однолетних цветов, в том числе выполнили вертикальное озеленение с размещением цветочных конструкций.
Ранее Piter.TV показал, какие корабли и вертолеты примут участие в Военно-морском параде.
Фото: сайт Минобороны РФ
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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