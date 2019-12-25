Что произошло в Петербурге 21 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 21 октября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 21 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В девятиэтажке на улице Морской Пехоты затопило четыре этажа.

Потоп произошел накануне вечером, во время сильного дождя. По словам жителей дома, начала течь крыша и забился ливнесток, проходящий внутри парадной. Специалистов жильцы дождались только к 21.00, хотя звонили в экстренные службы с 19.00. Электрик не смог помочь горожанам, поскольку проведению работ мешала вода – дома остался без электричества.

Кстати, в пятницу в Петербурге ожидают наводнение – снова будут идти сильные и обильные дожди.

Забег атлетов ограничит движение в центре Петербурга 22 и 23 октября.

"Кубок Губернатора Санкт-Петербурга" пройдет в пятницу и субботу, 22 и 23 октября. Автомобилисты не смогут проехать по площади Растрелли, участку Шпалерной улицы, Смольной набережной.

В Петербурге заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в три раза.

Если летом в главном детском инфекционном стационаре (детской горбольнице №5) лечились около 40 пациентов с ковидом, то сейчас их уже 117. Уровень заболеваемости в октябре сравнили с заболеваемостью летом. Кроме того, у детей стала проявляться пневмония, некоторые из детей стали попадать в реанимацию.

Ночью на улице Композиторов тушили крупный пожар в гаражах.

Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Пожар повышенного ранга сопровождался взрывами, 30 огнеборцев и 6 диниц техники справились с пламенем за час. Причины возгорания пока устаналиваются, в пожаре сгорели несколько автомобилей, оставленных в гаражах.

Машина такси оказалась в "заложниках" у горячей воды из-за прорыва трубы на проспекте Народного Ополчения.

Инцидент произошел ранним утром во дворе дома №163 Б. Горячая вода залила дворовую территорию и газон, в зоне разлива оказалось такси. Из-за потопа грунт начал проваливаться вместе с автомобилем, поэтому для машины пришлось вызывать эвакуатор. Аварийные работы на участке завершили около 15.00.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге Renault на Ковалевской улице.

Горящую иномарку и соседствующую с ней "Тойоту" заметили вечером 16 октября, оба автомобиля полностью сгорели. Выяснилось, что сначала загорелся Renault, принадлежащий 62-летнему жителю Калмыкии, затем огонь перекинулся на другую машину. Вскоре задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, 33-летнего неработающего мужчину. По версии следствия, мотивом преступления стала пьяная ссора с владельцем Renault.

Незаконная торговля продолжает бурлить на "Апрашке" несмотря на обещания Смольного.

Торговлю официально закрыли больше недели назад, но арендаторы остались на местах. Собственником "Апрашки" не так давно стало Агентство по развитию имущественного комплекса (АРИК), оно обещало выселить сотню арендаторов, но не сдержало слово и не объяснило причины. Кроме того, никаких результатов не добилась и рабочая группа по реновации рынка, которую обязался собрать Смольный. Реконструкция "Апрашки" планируется уже 14-й год.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александра Ковшова; ВКонтакте / Дима Якимов; пресс-служба ГУ МВД