Дождь за сутки принес в Петербург более половины месячной нормы осадков

Максимальная интенсивность дождя была зафиксирована в Приморском районе – там за сутки выпало почти 40 мм осадков.

Днем 20 октября на Петербург обрушились ливневые дожди с мокрым снегом и порывами ветра. Почти за сутки непогода принесла в город более половины месячной нормы осадков. Городская система водоотведения приняла 8,9 кубометров воды, при этом сточные воды после дождя продолжают поступать на городские очистные сооружения. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Максимальная интенсивность дождя была зафиксирована в Приморском районе – там за сутки выпало почти 40 мм осадков. Аварийные бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" работали в круглосуточном режиме, оперативно реагировали на заявки о засорах ливневой канализации, устраняли нарушения и совершали объезды.

Для предотвращения подтопления специалисты предприятия своевременно подключили дополнительные насосы на очистных сооружениях; установили передвижные насосные станции на Парашютной улице, на привокзальной площади в городе Ломоносов, на канализационной насосной станции "Южная", на канализационных очистных сооружениях в городе Зеленогорск.

При этом в многоэтажке на улице Морской Пехоты затопило четыре этажа. Службы приехали к 21:00, прочистили ливнесток и уехали.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"