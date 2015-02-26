Что произошло в Петербурге 18 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 18 ноября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 18 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В парке Тучков буян сгорели 5 строительных вагонов.

Пожар на проспекте Добролюбова, 14 случился утром, огонь охватил 76 квадратных метров. Пострадавших в пожаре, причины которого не называются, не оказалось.

Четверг оказался "урожайным" на возгорания: в доме №9 по Морской набережной сгорела комната в двухкомнатной квартире, информация о пострадавших уточняется. Два возгорания с жертвами произошли на улице Громова и на Наличной улице. В первом пожаре, начавшемся из-за непотушенной сигареты, погиб 88-летний мужчина, во втором, несмотря на небольшой масштаб, погибла женщина.

Арестован мужчина, подозреваемый в расчленении своего отца.

Алексея Генералова отправили под стражу до 15 января, мужчину обвиняют в убийстве собственного отца. Сын выстрелил в пенсионера из ружья в ходе ссоры, затем расчленил тело, разложил по двум хозяйственным сумкам и выбросил их в Смоленку. Сегодня водолазы подняли со дна реки вторую сумку с останками пенсионера.

В Петербурге утвердили тарифы на эвакуацию автомобилей.

В 2022 году тарифы практически не изменятся – за эвакуацию легковушки придётся заплатить 3004 рубля. Для категорий C, D стоимость эвакуатора вырастет до 18 026 рублей, категории BE, C1E, D1E – до 21 031 рублей. Перевозка крупногабаритных автомобилей категории CE, DE обойдется водителям в 24 035 рублей.

Скоростной режим на трассе М-11 снизили до 110 км/ч.

Данная скорость будет действовать на трассе до середины будущей весны, сообщили в "Автодоре". Летом на ныне ограниченных участках разрешали разгоняться до 130 км/ч, сейчас скорость снизили в целях безопасности.

Горизбирком Петербурга отчитался перед ЦИК о проверке на "проблемных" участках.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова требовала отменить итоги голосования на пяти участках в округах №212 и 218, где победили Александр Тетердинко и Виталий Милонов. Как выяснилось, районные суды общей юрисдикции не приняли к производству заявления о спорных ситуациях на участках.

В Центральном районе Петербурга появился новый мобильный пункт вакцинации.

Пункт открыли в стоматологической поликлинике №9 на улице Чайковского. Записаться на вакцинацию можно на портале "Здоровье петербуржца" или через службу 122.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургская избирательная комиссия