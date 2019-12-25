Скоростной режим на трассе М-11 снизили до 110 км/ч

Ограничения будут действовать до 15 апреля 2022 года.

Максимальная разрешённая скорость движения на трассе М-11 "Нева" до середины весны снижена до 110 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба компании "Автодор".

Скоростной режим снизили на участках, где летом было разрешено разгоняться до 130 км/час. На участках, где разрешено ездить 110 км/час, изменений в зимнее время не будет. Скорость было решено снизить в целях безопасности. Ограничения будут действовать до 15 апреля 2022 года.

При этом автомобилистам напомнили, что в снегопад, туман нужно ехать с такой скоростью, которая позволит совершить экстренное торможение.

Фото: ВКонтакте / Магистраль двух столиц