В Центральном районе Петербурга появился новый мобильный пункт вакцинации

Пункт открыли в стоматологической поликлинике №9, расположенной на улице Чайковского.

В Центральном районе Петербурге открылся дополнительный мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.

Пункт открыли в стоматологической поликлинике №9, расположенной на улице Чайковского. Он работает на базе городской поликлиники №37. Записаться на вакцинацию можно на портале "Здоровье петербуржца" или же через службу 122.

Сегодня в Петербурге работают 177 пунктов вакцинации во всех районах города и 47 мобильных пунктов. Наибольшее число привитых от коронавируса горожан отметили в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах. На первом месте расположился Приморский район, в котором первым компонентом вакцины привито более 240 тысяч человек.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ