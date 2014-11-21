В парке Тучков буян сгорели 5 строительных вагонов

Обошлось без пострадавших.

Утром 18 ноября на территории парка Тучков буян произошел пожар. В огне оказались 5 строительных вагончиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу проспект Добролюбова, 14, поступило в восьмом часу утра. Площадь возгорания составила 76 кв. метров. К восьми часам огонь был побежден. В ликвидации пожара участвовали 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Проект парка "Тучков буян" на Петроградской стороне пока заморожен. Как рассказывал руководитель Архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн, неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами Президента городу.

Ранее Piter.TV показывал, как в будущем будет выглядеть территория.

Фото: Instagram /@park_spb