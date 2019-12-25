В Петербурге утвердили тарифы на эвакуацию автомобилей

Комитет по тарифам Петербурга утвердил стоимость эвакуации автомобилей. Документ опубликован на сайте городского правительства.
В 2022 году тарифы практически не изменятся. За эвакуацию легкового автомобиля придётся заплатить 3004 рубля. Также нужно оплатить штраф за неправильную парковку и за время на штрафстоянке.
Для категории C, D стоимость эвакуатора вырастет до 18 026 рублей, категории BE, C1E, D1E – до 21 031, за перевозку крупногабаритных автомобилей категории CE, DE водитель заплатит уже 24 035 рублей.
Ранее на Piter.tv: В 2022 году предельный рост квартплаты в Петербурге составит 6,3%.
Фото: ВКонтакте / Комитет по транспорту
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