Горизбирком Петербурга отчитался перед ЦИК о проверке на "проблемных" участках

По итогу к ответственности никакого не привлекли.

Горизбирком Петербурга отчитался о том, как выполнил поручения Эллы Памфиловой. Она требовала отменить итоги голосования в Госдуму на пяти участках, которые находятся в округах №212 и №218. На них победили Виталий Милонов и Александр Тетердинко.

По этому вопросу, который был поднят на заседании петербургского избиркома 18 ноября, выступил Олег Зацепа. Он рассказал, что заявления по ситуации на участках, которые были упомянуты Эллой Памфиловой, были направлены в суды общей юрисдикции. Однако суды в Московском и Пушкинском районах не приняли иски к производству.

Зацепа отметил, что по участкам было много жалоб. В Горизбиркоме отметили недостатки в обучении членов избирательных комиссий, а также порядке выборов. Также член избиркома отметил сложности при работе сразу же на двух выборах: в Госдуму и ЗакС.

На участке №1379 обзор камеры видеонаблюдения закрыла летающая картонка, а на участке №757 члены комиссии унесли с собой сейф.

Видео: Санкт-Петербургская избирательная комиссия