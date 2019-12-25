ЦИК требует отменить итоги голосования в Госдуму на пяти участках

По словам Эллы Памфиловой, на участках были очевидные нарушения.

Центризбирком обязал Горизбирком Петербурга уволить председателей территориальных избиркомов, на которых возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам. Речь идет об округах, на которых победили Александр Тетердинко и Виталий Милонов. Об этом накануне сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Тетердинко был избран депутатом в Госдуму от округа №212, а Милонов — №218. По словам Памфиловой, результаты голосования на УИКах №№757, 758 и 771, 1379 и 1991 должны быть отменены, поэтому Горизбирком должен подать соответствующее заявление в суд. На участке №1379, например, обзор камеры видеонаблюдения закрыла летающая картонка, а на участке №757 члены комиссии унесли с собой сейф.

В ЦИК считают, что на указанные участках были очевидные правонарушения. Увольнения необходимы из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Окончательное решение примет суд.

Центризбирком направил материалы в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру.

В Горизбиркоме Петербурга нашли основания для аннулирования голосования на семи участках.

Фото: ЦИК РФ