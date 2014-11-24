Пользователи ресурса не видят угрозы нападения со стороны Москвы на Киев.

Читатели "Факти" об угрозах Украины в адрес России: Путин победит их с духовым оркестром. Пользователи онлайн-портала раскритиковали позицию внешнеполитического ведомства Киева и лично Дмитрия Кулебы о том, что следует сдерживать агрессию со стороны РФ. Чиновник добавил, что для Москвы будет очень дорогой ценой атака на территорию соседнего государства. Украинцы сочли позицию об угрожающей России голословной. Они призвали власти не быть настолько самоуверенными в политике.

И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет. пользователь Некой си.

Читатель с ником МалкоЛогика уточнил, что сейчас Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого регулярно лают бродячие собаки. Он уверен, что Украина имеет серьезные причины для того, чтобы таким образом пытаться отвлечь население от реальных внутренних проблем. Пользователь с ником Наблюдател уточнил, что украинские силы продолжают свои набеги на русскоязычные населенные пункты и села в стране, а также ведут себя так, как будто не подписывали минские соглашения. ЕРДО полагает, что Киев нарывается на войну и рассчитывает в этом вопросе на поддержку со стороны Запад. Он считает, что такая позиция выйдет Украине боком.

Ахметов назвал ложью слова Зеленского о связи с планами госпереворота.

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