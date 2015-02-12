Ахметов назвал ложью слова Зеленского о связи с планами госпереворота

Бизнесмен опроверг данные главы государства о своей причастности к заговору.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал ложью слова президента Владимира Зеленского о связи с планами государственного переворота. Слова предпринимателя приводится пресс-службой компании "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ). Основатель предприятия заявил о том, что продолжит обеспечивать демократию, экономическую свободу и свободу слова в стране как гражданин Украины и крупный инвестор, налогоплательщик и работодатель. Ахметов добавил, что сделает все необходимое для того, чтобы страна не стала авторитарной и цензурированной.

Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Ринат Ахметов, бизнесмен

Напомним, что Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил о том, что "на пленках" некие люди с Украины и России обсуждали осуществление госпереворота. В него якобы пытаются вмешать бизнесмена Рината Ахметова. На задачу привлечена сумма в 1 млрд долларов. Политик добавил, что не верит в участие Ахметова в заговоре. После таких слов европейские облигации энергетического холдинга ДТЭК, который принадлежит Ахметову, упали на 11%.

На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов.

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