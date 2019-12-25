Чистая прибыль банков России к концу года может составить 2,5 трлн рублей

За восемь месяцев показатель увеличился почти в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году.

В августе чистая прибыль банков России составила 244 млрд рублей. Она выросла до 1,7 трлн рублей с начала 2021 года. Таким образом за восемь месяцев этого года прибыль увеличилась почти в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом говорится в докладе ЦБ "О развитии банковского сектора РФ в августе 2021 года"

К концу этого года российские банки могут получить 2,5 трлн рублей прибыли по прогнозу Центробанка.

Отмечается, что в августе чистая прибыль банков превысила июльскую на 7%.

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