  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Чистая прибыль банков России к концу года может составить 2,5 трлн рублей
Сегодня, 13:14
106
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Чистая прибыль банков России к концу года может составить 2,5 трлн рублей

0 0

За восемь месяцев показатель увеличился почти в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году.

В августе чистая прибыль банков России составила 244 млрд рублей. Она выросла до 1,7 трлн рублей с начала 2021 года. Таким образом за восемь месяцев этого года прибыль увеличилась почти в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом говорится в докладе ЦБ "О развитии банковского сектора РФ в августе 2021 года"

К концу этого года российские банки могут получить 2,5 трлн рублей прибыли по прогнозу Центробанка.

Отмечается, что в августе чистая прибыль банков превысила июльскую на 7%.

Ранее мы писали, что мошенника из Китая задержала полиция Приморья по запросу Кореи. 

Фото: pexels 

Теги: банк россии, чистая прибыль банков
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии