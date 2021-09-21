Мошенника из Китая задержала полиция Приморья по запросу Кореи

Мужчина обманул гражданина Южной Кореи на 450 тысяч долларов США.

В Приморском крае заключен под стражу гражданин Китая, который находился в международном розыске. Мужчину заподозрили в мошенничестве на территории Южной Кореи. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов.

Под стражу иностранец попал решением Фрунзенского районного суда города Владивосток. Далее 48-летний гражданин будет выдан запрашивающей стороне, ведущей расследование. Специалисты полагают, что китаец в мае 2017 года находился на руководящей должности в торговой компании. Фирма занималась импортом и экспортом морепродуктов. Он якобы обманул вместе с сообщником корейского гражданина - управляющего международной компании на 450 тысяч долларов.

В полиции РФ установили, что подозреваемый купил авиабилеты на перелет из Владивостока в Москву. Мужчину поймали на территории аэропорта. Он находится в местном СИЗО.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России