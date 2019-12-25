Пьяного водителя задержали в ходе погони в Ижевске

Мужчина пытался скрыться от экипаже ДПС.

В Ижевске сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от преследования. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Патруль обнаружил подозрительный автомобиль на дороге по улице Репина. Водителя предупредили о необходимости совершить остановку, но шофер проигнорировал требование представителей закона. ДПС организовал погоню за нарушителем с использованием светошумовых сигналов.

В результате машина подозреваемого на большой скорости попыталась скрыться от полиции. На улице 9-е Января экипажи смогли догнать водителя. Им оказался местный житель 1984 года рождения. Он отказался предъявить личные документы. Представители закона заметили явные признаки опьянения шофера. Позже медицинское освидетельствование подтвердило нахождение в организме нарушителя 1,25 мг/л.

В настоящее время в отношении мужчины заведено несколько административных дел. Ведется расследование. Автомобиль гонщика помещен на специализированную стоянку.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России