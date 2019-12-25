В Подольске задержаны угонщики автомобилей

Иностранцы смогли похитить иномарку с неохраняемой парковки.

В подмосковном городе Подольск полицейскими задержаны подозреваемые в совершении кражи автомобиля. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В рамках розыскных мероприятий оперативники вышли на след мигрантов из страны ближнего зарубежья. Мужчин 40 и 43 лет подозревают в преступлении.

В МВД РФ полагают, что при помощи специального оборудования злоумышленники вскрывали замки на транспорте и запускали двигатели автомобилей. Они смогли украсть машину в ночное время с территории неохраняемой стоянки, которая находится около одного из здания в поселке Быково. Мошенники поменяли государственные номера и отогнали транспорт в "отстойник". Сумма ущерба для владельца составила около 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьи 158 УК РФ. Отследить преступников оперативники смогли благодаря камерам видеонаблюдения. Подозреваемые были пойманы на Московской кольцевой автодороге. Похищенный автомобиль возвращен владельцу. Фигуранты расследования находятся под стражей. Изучается вопрос их возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в дорожном конфликте в Невском районе.

Фото и видео: официальный сайт МВД России