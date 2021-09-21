Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в дорожном конфликте в Невском районе

Мужчина на "БМВ" решил проучить своего оппонента.

В отношении водителя "БМВ", который выстрелил в "Газель" в Невском районе, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 10:45 20-го сентября на перекрестке Зольной улицы и Дальневосточного проспекта. При развороте водитель "БМВ" создал для себя и "Газели" аварийную ситуацию. В итоге между водителями произошел конфликт. 36-летней петербуржец решил разрешить его при помощи выстрела из пневматического пистолета. Он пришелся по боковому стеклу грузовика.

Второй участник конфликта обратился в полицию. Иномарку обнаружили через несколько часов на Индустриальном проспекте. В отделении стрелок сообщил, что применил оружие в "поучительных целях".

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП в Выборгском районе с участием мопеда и каршеринга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти