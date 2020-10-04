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Видео: в Выборгском районе мопедист влетел в каршеринг

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Участники аварии живы.

В Выборгском районе Петербурга мопедист влетел в каршеринговый автомобиль. Об этом 20 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Авария произошла утром на перекрестке проспектов Пархоменко и Институтского. На кадрах можно увидеть, как каршеринг поворачивает на проспект Пархоменко. Как вдруг в него врезается мопедист. Как сообщают очевидцы аварии, все участники живы.

Ранее мы писали, что подросток без прав на мотоцикле протаранил встречный автомобиль.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, каршеринг, мопедист, проспект пархоменко
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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