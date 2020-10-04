Видео: в Выборгском районе мопедист влетел в каршеринг

Участники аварии живы.

В Выборгском районе Петербурга мопедист влетел в каршеринговый автомобиль. Об этом 20 сентября Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла утром на перекрестке проспектов Пархоменко и Институтского. На кадрах можно увидеть, как каршеринг поворачивает на проспект Пархоменко. Как вдруг в него врезается мопедист. Как сообщают очевидцы аварии, все участники живы.

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Видео: Piter.tv