Подросток без прав на мотоцикле протаранил встречный автомобиль

Подросток был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом правой большой берцовой кости.

Несовершеннолетний попал в аварию в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в 12:40 на пересечении улицы Соболевского и улицы Повассара в посёлке Вырица. Ученик 9 класса не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Niva, за рулем которого находился 65-летний мужчина, и врезался в него на мотоцикле.

Подросток был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом правой большой берцовой кости. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Ленобласти водитель иномарки врезался в дерево и погиб.

Фото: Piter.tv