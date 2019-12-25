За сутки от коронавируса скончались 107 человек.

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2116. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Специалисты пояснили, что за последние сутки количество новых жертв с COVID-19 достигло 107 человек в 27 регионах.

Большая часть инфицированных пациентов скончалась Москве. Там от коронавируса погибли за последние сутки 55 человек. Еще десять летальных исходов зарегистрировано в Подмосковье, семеро - в Брянской области, трое - в Дагестане, по два - в Петербурге, Белгородской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Ростовской областях, а также Северной Осетии, Приморском крае, ХМАО. По одному человеку погибли в Ивановской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской, Тюменской областях, а также Кабардино-Балкарии, Чечне, Пермском и Забайкальском краях, Ставрополье, Башкирии, Татарстане, Марий Эл.

На утро 12 мая в России новыми зараженными коронавирусом считаются 10 899 человек. На сегодняшний день выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах страны.



