Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести, среди них пятеро детей

Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Известно, что загорелся частный жилой дом в городе Починок. В здании находились восемь местных жителей. Жертвами стали двое взрослых человек и пятеро детей. В общей сложности пламя распространилось на 80 квадратных метров.
Погибли шесть человек, в том числе пять детей.
пресс-служба экстренного ведомства
Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды.
Фото: readovka67.ru
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