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Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести, среди них пятеро детей
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Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести, среди них пятеро детей

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Жертвами стали пятеро несовершеннолетних и взрослый человек.

Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Известно, что загорелся частный жилой дом в городе Починок. В здании находились восемь местных жителей. Жертвами стали двое взрослых человек и пятеро детей. В общей сложности пламя распространилось на 80 квадратных метров.

Погибли шесть человек, в том числе пять детей.

пресс-служба экстренного ведомства

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды.

Фото: readovka67.ru

Теги: гу мчс, дети, смоленская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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