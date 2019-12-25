Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести, среди них пятеро детей

Жертвами стали пятеро несовершеннолетних и взрослый человек.

Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Известно, что загорелся частный жилой дом в городе Починок. В здании находились восемь местных жителей. Жертвами стали двое взрослых человек и пятеро детей. В общей сложности пламя распространилось на 80 квадратных метров.

Погибли шесть человек, в том числе пять детей. пресс-служба экстренного ведомства

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды.

Фото: readovka67.ru