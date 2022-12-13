Число новых деревянных жилых домов в России выросло в 2022 году на 31%

Ирек Файзуллин оценил итоги 2022 года.

Число новых деревянных жилых домов на территории России в 2022 году выросло на 31%. Соответствующей информацией с коллегами на правительственном совещании по лесопромышленности сделал глава Министерства по строительству и жилищно-коммунальным услугам Ирек Файзуллин. Чиновник выступил с докладом перед главой государства Владимиром Путиным. Он объяснил, что рабочие создали такие дома для 4015 тысяч семей.

Несмотря на то, что только четверть домовладений строится из дерева, использование данного материала набирает спрос. По итогам прошлого года увеличение составило 31% по отношению к 2021 году по количеству введенных деревянных домов. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Ирек Файзуллин не уточнил точное количество домов. Однако чиновник напомнил кабинету министров, что в 2022 году в России установили исторический рекорд по площади построенного жилья - 102,7 млн квадратных метров.

Количество ипотечных кредитов на частные дома в России за 2022 год выросло в три раза.

Фото и видео: Kremlin.ru