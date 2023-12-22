Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин выступил с докладом на "правительственном часе"

Во исполнение Нацпроекта "Жилье" в 2023 году в Петербурге сдано 3 млн. 482 тысячи 663 кв. метра.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин выступил с докладом тему "Итоги и перспективы развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства" на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", в 2023 году в России было введено 110,4 млн кв. метров жилья, жилищные условия улучшили 4,4 млн семей.

Ключевая наша задача – улучшение качества жизни граждан. В настоящее время на одного жителя страны приходится 28,2 кв. метров жилья. Ставим перед собой цель – выйти к 2030 году на показатель 33 кв. метра на человека. Ирек Файзуллин

Во исполнение Нацпроекта "Жилье" в 2023 году в Петербурге сдано 3 млн. 482 тысячи 663 кв. метра, это 1 381 дом на 79 тысяч 138 квартир, включая индивидуальное жилищное строительство.

Фото: портал "Строительный Петербург"