Число мест для осужденных к принудительным работам в РФ увеличат втрое

До конца 2022 года Минюст планирует создать довести число таких мест до 50 тысяч.

Число мест для осужденных к принудительным работам в России увеличат в три раза. Об этом в ходе совещания с президентом страны Владимиров Путиным заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

По словам министра, все больше работодателей заинтересованы в привлечении граждан, которым была избрана данная мера наказания, для трудоустройства на своих предприятиях. Чуйченко отметил, к концу 2024 года в России планируется создать около 100 тысяч мест для отбытия принудительных работ.

В прошлом году было создано свыше 15 тысяч мест для принудительных работ, а до конца этого года планируется создать еще 35 тысяч таких мест. К концу 2024 года планируется увеличить количество мест в исправительных центрах до 100 тысяч, а затем довести это количество до 110 тысяч. Константин Чуйченко, глава Минюста РФ

Министр считает, что такая мера позволит значительно уменьшить число лиц в местах лишения свободы. Кроме того, гражданам будет дана возможность трудиться по специальности, получать достойную заработную плату и адаптироваться к жизни на воле, добавил Чуйченко.

Ранее Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации.

Видео: Youtube / Россия 24

Фото: kremlin.ru