Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 4,1%

За день от ковида по стране погибли 793 человека.

В России уменьшилось количество госпитализированных за сутки. Показатель составил 14 324 пациента, что на 4,1% меньше, чем медики фиксировали днем ранее. Такое заявление журналистам сделали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Показатель снизился в 55 российских регионах, увеличился - в 32 субъектах РФ. Без изменений эпидемиологическая обстановка осталась только в одном регионе страны.

Количество подтвержденных случаев заражения ковидом в России возросло за сутки возросло на 122 995 человек. Общее количество зараженных за все время пандемии составило 16 175 023. В относительном выражении прирост остановился на уровне 0,77%.

Число случаев выздоровления после инфицирования COVID-19 увеличился за день на 181 343 человек. В общей сложности за пандемию - до 13 321 314. Днем ранее в штабе сообщили о 167 310 вылечившихся пациентов. Доля выписанных россиян после заражения увеличилась до 82,4%. Показатель по летальным исходам вырос на 793 погибшего. Днем ранее показатель составил 787 смерти. За пандемию по РФ скончались от ковида 350 158 россиян.

В Смольном выразили надежду, что новых волн COVID-19 не будет.

Фото: Piter.tv

