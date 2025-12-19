Число ПВЗ в России выросло на 45%

Общее число ПВЗ в стране составило 226,4 тыс. объектов.

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России выросло на 45% по состоянию на 1 января 2026 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Карты".

Общее число ПВЗ в стране составило 226,4 тыс. объектов. Прирост на начало января прошлого года составлял 25,9%. В маркетплейсе Wildberries сообщили, что совокупное количество ПВЗ компании выросло за год на 43%. От них работают 94 тыс. пунктов. В Ozon также отметили рост, который составил 41 тыс. объектов.

Темпы роста объясняются расширением работы платформ в небольших населенных пунктах. Однако показатели для городов-миллионников отстают от показателя по России в целом. В Санкт-Петербурге количество таких объектов выросло на 27,7%. В Москве рост составил 24%.

Фото: pxhere.com