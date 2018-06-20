Чиновники в апреле "решили" проблему петербурженки, которая в январе пожаловалась на гололедицу

По всей видимости, власти города дождались, пока лед сам растает.

Петербурженка Наталья Волхова, которая 25 января 20119 года пожаловалась на лед у автобусной остановки, только с наступлением весны получила письмо о решении вопроса. 3 апреля государственное казенное учреждение "Центр комплексного благоустройства" заявило об устранении проблемы. К сообщению была прикреплена фотография с чистым асфальтом у остановки. Об этом сообщила Наталья Волхова в Twitter.

Стоит отметить, что отчет чиновников о победе над стихией весной получили десятки петербуржцев. С документами от различных госучреждений можно ознакомиться на портале "Наш Санкт-Петербург".

Зима в этом году выдалась снежной. За несколько месяцев из Петербурга вывезли более 3,8 млн кубометров снега. Городские службы были не готовы в полной мере бороться со стихией. В городе на Неве проводились субботники, участвовали в которых даже чиновники.

Ранее мы писали, что в Петербурге начался весенний месячник по благоустройству.

Фото: Piter.TV