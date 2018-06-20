В Петербурге начался весенний месячник по благоустройству

К концу апреля в городе от пыли и грязи очистят около 80 млн квадратных метров.

До конца апреля коммунальные службы Петербурга должны очистить город от пыли и грязи, а также отмыть фасады 1,7 тысячи зданий. Об этом 1 апреля заявил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Очистка улиц от зимней грязи будет проходить в два этапа. Первый — технический, второй предполагает более тщательную уборку. Коммунальщикам нужно будет устранить последствия протечек, которые образовались после очистки кровли от снега и наледи. В порядок будет приведено около 80 миллионов квадратных метров.

Ранее мы писали, что на создание зон отдыха будет выделено около 4-х миллиардов рублей.

Видео: Piter.TV