Четвертую очередь ЖК "Полис на Комендантском" ввели в эксплуатацию

Всего в жилом комплексе 6419 квартир общей площадью 184,25 тыс. квадратных метров.

В Приморском районе Петербурга компания "Полис Групп" (застройщик ООО "ТИН Групп") получила разрешение Госстройнадзора города на ввод в эксплуатацию последней, 4 очереди жилого комплекса "Полис на Комендантском".

Так, было построено 2064 квартиры общей площадью 5957 тыс. квадратных метров. Всего в жилом комплексе 6419 квартир общей площадью 184,25 тыс. квадратных метров. Он состоит из корпусов высотой 17-24 этажа, которые образуют кварталы с инфраструктурой.

Также есть паркинг на 2 110 мест на территории комплекса, на первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения.

Ранее назван самый быстродорожающий район Петербурга по ценам на "вторичку". Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 29,57 тыс. рублей.

Фото: pexels

