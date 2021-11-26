Госстройнадзор проверил строительство поликлиник в ЖК “Полис на Комендантском”

Застройщик построил на первом этаже ЖК три коммерческих поликлиники.

Госстройнадзор проверил строительство ЖК "Полис на Комендантском" в Приморском районе. На первом этаже комплекса разместятся три коммерческих поликлиники: общая, взрослая и детская. Площадь медучреждений — 3500 квадратных метров, каждая поликлиника сможет принять по 100 пациентов за смену. При этом в данном микрорайоне, где в новостройках проживают тысячи петербуржцев, государственных поликлиник нет.

Данный проект реализован с полной чистовой отделкой и монтируемым оборудованием в соответствии со всеми требованиями и правилами. В данном виде он будет передан собственнику, приобретшему данное помещение. Дмитрий Шергин, исполняющий обязанности генерального директора компании "Полис групп"

Застройщик обещает построить рядом с ЖК школу на 550 человек и два детских сада на 220 человек каждый, их планируют сдать во второй половине 2023 года. До этого жители будут пользоваться готовыми соцобъектами соседних ЖК.

Данные детские сады и школы будут введены в эксплуатацию в 2023 году, пока идет заселение в ЖК, дети будут ходить в близлежащие детские сады и школы, это предусмотрено совместно с администрацией района. Владимир Болдырев, глава Госстройнадзора Санкт-Петербурга

Двор дома 10 по улице Плесецкой уже благоустроили, для жителей установили детскую и спортивные площадки. Для автомобилей предусмотрены две закрытые парковки на две тысячи мест. Всего в ЖК "Полис на Комендантском" построено более 6400 квартир.

Фото и видео: Piter.TV