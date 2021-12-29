Назван самый быстродорожающий район Петербурга по ценам на "вторичку"

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 29,57 тыс. рублей.

В четверг, 13 января, эксперты петербургского агентства недвижимости "Дарко" проанализировали динамику роста цен на вторичное жильё в Петербурге. Данные появились в распоряжении Piter.tv.

За год (с декабря 2020 по декабрь 2021 гг.) средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 29,57 тыс. рублей или на 20%, достигнув отметки в 171,3 тыс. рублей. Наиболее значительный рост цен среди всех 18-ти районов города продемонстрировал Адмиралтейский. Там "вторичка" подорожала на 49,2 тыс. рублей или на 31%. В конце 2020 года "квадрат" стоил в среднем 154 тыс. рублей, в декабре 2021 года показатель вырос до 203 тыс. рублей.

Второе и третье места по динамике роста в процентном отношении заняли Курортный и Кронштадтский районы. Теперь "квадрат" в этих районах обойдется 172 тыс. рублей и 131 тыс. рублей соответственно.

Второе и третье места по динамике роста в абсолютных цифрах заняли Петроградский и Центральный районы, где средняя стоимость "квадрата" в этих локациях составила 259 тыс. руб. и 212 тыс. рублей соответственно.

Скромный рост цен показал Приморский район, один "квадрат" там стоит 181 тыс. рублей. Минимальный рост в абсолютных цифрах зафиксировали в Петродворцовом районе, где вторичный квадратный метр подорожал на 16,9 тыс. рублей, достигнув отметки в 124,2 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv