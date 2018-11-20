На Купчинской жилую квартиру тушили 17 огнеборцев

С пламенем удалось оперативно справиться.

Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили двухкомнатную квартиру. Возгорание произошло вечером 7 февраля по Купчинской улице, 29 корпус 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На месте инцидента работали 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники экстренного ведомства. По данным специалистом. Огонь распространился на помещение с площадью в 12 квадратных метров. Причиной стала загоревшаяся обстановка комнаты. Ликвидировать пламя удалось за 1,15 часа.

На данный момент сведений о пострадавших нет.

Фото: Piter.tv