Четыре медиапроекта Ленобласти стали победителями Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"

Всего на конкурс освещения развития топливно-энергетического комплекса в этом году было представлено 443 проекта из 54 регионов страны.

Четыре медиапроекта Ленинградской области стали победителями Всероссийского конкурса "МедиаТЭК".

Всего на конкурс освещения развития топливно-энергетического комплекса в этом году было представлено 443 проекта из 54 регионов страны.

Редакция газеты "Лужская правда" заняла первое место в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение". Интернет-портал "Питер ТВ" (ООО "Раград") занял второе место в номинации "Прозрачный тариф". АО "Концерн Росэнергоатом" – Ленинградской АЭС в номинации "Лучшая пресс-служба компаний ТЭК" занял третье место. Кроме того, Ленинградская АЭС была отмечена экспертным советом и получит спецприз в номинации "За высокий профессионализм по сопровождению технологического обновления АЭС". Третье место в номинации "Популяризация профессии ТЭК" уже второй год подряд занимает филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии "Киришская ГРЭС".

Работы участников оценивал экспертный совет "МедиаТЭК" во главе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. В состав жюри вошли руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Награждение победителей состоится на площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Источник: пресс-служба ЛО