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Петербуржец отправится на 15 лет в колонию строгого режима за сбыт накротиков
Сегодня, 15:08
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Shdaria
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Петербуржец отправится на 15 лет в колонию строгого режима за сбыт накротиков

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В Петербурге осудили наркоторговца за сбыт запрещающим веществом.

В Санкт-Петербурге суд признал хранение крупной партии синтетического наркотика в съемной квартире попыткой сбыта группой лиц. Однако наказан за это будет будет один человек.

Как сообщает горпрокуратура, в процессе судебного следствия было выявлено, что Константин Рязанцев организовал бизнес в 2013 году. Для удобства и развития бизнеса он арендовал однокомнатную квартиру. В ходе обыска жилища, которое было проведено в январе 2017 года, были изъяты почти 4 килограмма наркотика. Стоит отметить, что вид наркотического вещества считается одним из самых дорогих на черном рынке. 

Согласно версии следствия, Рязанцев забирал товар из тайников-закладок, после чего расфасовывал для розничной торговли. За покушение на сбыт наркотических средств, Красногвардейский районный суд приговорил  Рязанцева к 15 годам колонии строгого режима.

 

 

Теги: наркотики спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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