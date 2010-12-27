Петербуржец отправится на 15 лет в колонию строгого режима за сбыт накротиков

В Петербурге осудили наркоторговца за сбыт запрещающим веществом.

В Санкт-Петербурге суд признал хранение крупной партии синтетического наркотика в съемной квартире попыткой сбыта группой лиц. Однако наказан за это будет будет один человек.

Как сообщает горпрокуратура, в процессе судебного следствия было выявлено, что Константин Рязанцев организовал бизнес в 2013 году. Для удобства и развития бизнеса он арендовал однокомнатную квартиру. В ходе обыска жилища, которое было проведено в январе 2017 года, были изъяты почти 4 килограмма наркотика. Стоит отметить, что вид наркотического вещества считается одним из самых дорогих на черном рынке.

Согласно версии следствия, Рязанцев забирал товар из тайников-закладок, после чего расфасовывал для розничной торговли. За покушение на сбыт наркотических средств, Красногвардейский районный суд приговорил Рязанцева к 15 годам колонии строгого режима.