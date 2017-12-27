В Выборге поймали парня с 72 пакетами экстази, когда он делал "закладки"

Рано утром во вторник, 16 января, Росгвардия задержали молодого человека. При себе у него нашли 72 пакетика с веществом, которое оказалось экстази.

В полночь вторника, 16 января, отряд вневедомственной охраны Росгвардии в Выборге патрулировал улицы. Около дома 32 на проспекте Есенина они заметили подозрительного молодого человека. Юноша пытался спрятать пакетик во дворе. Увидев машину Росгвардии, молодой человек бросился наутек. Но бойцы ведомства не дали ему уйти. Поэтому беглеца доставили в отделение полиции.

Как сообщите пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в полиции у 20-летнего парня обнаружили 72 полиэтиленовых пакетика с подозрительным веществом. Экспертиза установила, что в них лежало MDMA (экстази). Всего при себе у молодого человека оказалось около 100 граммов. Видимо, пойманный делал так называемые "закладки". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все подробности.