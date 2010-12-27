У 29-летнего петербуржца нашли около 10 граммов наркотиков

В Петербурге у молодого человека нашли крупную партию растительных наркотиков.

В Санкт-Петербурге 3 декабря 2017 года в 21.30 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Колпинскому району был задержан 29-летний гражданин, при котором было около 10 граммов гашиша.

Сотрудники вневедомственной охраны увидели у дома № 1/5 по проспекту Ленина, в городе Колпино, странного гражданина, который подозрительно себя вел при виде патрульного автомобиля. Он заметно ускорил шаг и предпринял попытку скрыться во дворе соседнего дома. Однако сотрудникам Росгвардии удалось поймать и задержать его. Позже злоумышленника доставли в 80 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В отделе полиции, при понятых, у мужчины изъяли полиэтиленовый пакетик с растительным веществом. Затем экспертизой было установлено, что растительное вещество в пакете - гашиш, весом 9,85 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 "незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ".