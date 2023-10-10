Чернышенко: производство электроники в РФ за 2023 год увеличится более чем на 20%

Вице-премьер РФ рассказал о ситуации с отраслью в стране.

Рост производства электроники в России по результатам 2023 года ожидается на уровне более 20%, а выручка от отечественных дизайн-центров микроэлектроники за 2022 год увеличилась в два раза. Соответствующее заявление сделал в видеообращении к участникам и организаторам форума "Микроэлектроника 2023" свице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Эксперт считает, что западное санкционное давление открыло для государство уникальное "окно возможностей" для развития своих разработок, а российские компании при этом стали быстро занимать освободившуюся нишу и строить собственную технологическую экологическую систему. При этом опора делается на производственный потенциал и науку.

...Реализуются якорные проекты по созданию перспективного технологического оборудования для выпуска полупроводников, строятся новые производственные площадки, крупнейшие торговые компании трансформируются в торгово-промышленные холдинги, что обеспечивает кратный рост частных инвестиций. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что российское правительство продолжит оказывать государственные меры поддержки профильной экономической отрасли. В частности, разрабатываются образовательные программы и подготовка профессиональных кадров. На базе российских вузов и научных организаций сотрудники Минобрнауки формируют 67 лабораторий по направлению "Микроэлектроника".

Дмитрий Чернышенко назвал перспективы развития туризма.

Фото и видео: Правительство России