Черная иномарка отбила белой машине бампер на перекрестке Захарова и Героев

Машины не увидели друг друга из-за забора.

Около часа ночи в субботу, 28 ноября, на перекрёстке Маршала Захарова и проспекта Героев произошло ДТП. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как белая иномарка поворачивает налево, но, не заметив за широким разделителем моста попутчика, теряет бампер. Элемент обшивки машине оторвало, когда черная иномарка проехала на внушительной скорости мимо и задела повернувший автомобиль. Судя по видео, серьезных повреждений машины, а значит и водители вместе с ними не получили, но официальной информации по этому ДТП пока не поступало. О состоянии автомобилистов сведений также нет.

Часто здесь поворачиваю, встречных машин на левой полосе НЕ ВИДНО! Забор бы переделать. подчеркнул в комментариях городской водитель

Ранее мы рассказывали, что в массовом ДТП под снегом на Дунайском пострадали четверо.

Видео: Piter.TV