Через три года все петербургские школы будут оснащены оборудованием для экспериментов по естественным наукам

Новое оборудование позволит старшеклассникам приходить в вузы и колледжи естественно-научной и технической направленности максимально подготовленными.

До конца этого года 300 петербургских школ закупят современное оборудование для экспериментов по физике, химии и биологии. В последующие три года из бюджета города на лабораторное и экспериментальное оборудование будет выделено 1,5 млрд рублей, что позволит дооснастить все школы города. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе представления бюджета на 2024-2026 годы петербургскому ЗакСу.

Новое оборудование позволит старшеклассникам приходить в вузы и колледжи естественно-научной и технической направленности максимально подготовленными.

Губернатор города отметил, что в петербургских колледжах сейчас также создаются современные лаборатории и мастерские по направлениям "Машиностроение", "Судостроение", "Промышленные и инженерные технологии, "Беспилотные летательные аппараты", "Электроника и системы связи". Также в расходах Северной столицы на 2024 год предусмотрены средства на увеличение бюджетных мест в колледжах.

Ранее Смольный решил не увеличивать ставку налога на имущество организаций в 2024 году.

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