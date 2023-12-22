В Красном Селе продолжается реконструкция Лицея № 369

Степень строительной готовности лицея составляет 82%.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) в Красном Селе на улице Маршала Захарова, д. 52, ведутся работы по реконструкции здания для обучения учащихся начальных классов на 744 места, включающие в себя реконструкцию существующего корпуса здания и строительство нового пристраиваемого здания. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На данный момент активно проводятся монтаж инженерных систем, устройство вентилируемого фасада, наружной канализации, устройство керамогранита в коридорах общего пользования и на лестничных площадках, монтаж стеклопакетов, потолков, покраска стен. Степень строительной готовности лицея составляет 82%.

В школе помимо учебных классов запроектированы столовая, медицинский блок, игровая и два спальных помещения группы продлённого дня, два спортивных зала, актовый зал на 300 мест с эстрадой и артистической, кабинеты ИЗО, зал ритмики, методический кабинет, библиотека с читальным залом, медиатекой и книгохранилищем.

На улице у образовательного учреждения предусмотрены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха (площадки для игр и отдыха), учебная зона (площадка для общешкольных мероприятий, а также хозяйственная зона. Озеленение включает газоны с металлическим ограждением, посадку деревьев и кустарников, а также установку малых архитектурных форм и цветочных вазонов.

Учебное заведение начнет свою работу уже 1 сентября.

Ранее в Коломягах достроили школу на 825 человек.

Фото: портал "Строительный Петербург"