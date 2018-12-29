Чемпионка мира по боксу вызвала Сергея Шнурова на бой из-за его оскорбления Волочковой

Фируза Шарипова заступилась за подругу Анастасию Волочкову после стихотворения Шнурова, в котором тот высмеял привычку садиться на шпагат известной балерины.

После публикации стихотворения Сергея Шнурова в адрес Анастасии Волочковой Чемпионка Мира по боксу вызвала поэта и музыканта на бой.

Сергей Шнуров сейчас отдыхает в теплых краях. И в одном из своих постов в инстаграм он выложил свою фотографию на "шпагате", а к нему опубликовал свое стихотворение, в котором высмеял привычку Анастасии Волочковой к месту и нет, демонстрировать свой шпагат.

Кто талантом небогат,

Ну, а чё такова?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте л---и.

На лице, - мерси баку,

Ленточка на п----е.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки Сергей Шнуров

После этой публикации за Волочкову вступилась казахстанская спортсменка, Чемпионка Мира по боксу 24-летняя Фируза Шарипова.

В своем инстаграм Фируза написала, что Волочкова взрослый человек и имеет право постить все, что считает нужным. Также Шарипова пишет, что Анастасия Волочкова прекрасный человек.

Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек. При этом Волочкова прославляет Россию своим балетным искусством, это очень тяжелое дело. Люди наоборот должны радоваться и уважать такой труд, а они выступают с такими якобы юмористическими стихотворениями. Это личная жизнь человека, она имеет полное право делать любые фотографии, Анастасия не маленькая девочка. Фируза Шарипова

А затем Фируза Шарипова вызвала Шнурова на бой.

Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение. Фируза Шарипова

Примет ли вызов Сергей Шнуров и какова его реакция, пока неизвестны.

Видео: Фируза Шарипова (инстаграм)

Фото: Фируза Шарипова, Сергей Шнуров (инстаграм)