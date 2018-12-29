Чемпионка мира по боксу вызвала Сергея Шнурова на бой из-за его оскорбления Волочковой

После публикации стихотворения Сергея Шнурова в адрес Анастасии Волочковой Чемпионка Мира по боксу вызвала поэта и музыканта на бой.
Сергей Шнуров сейчас отдыхает в теплых краях. И в одном из своих постов в инстаграм он выложил свою фотографию на "шпагате", а к нему опубликовал свое стихотворение, в котором высмеял привычку Анастасии Волочковой к месту и нет, демонстрировать свой шпагат.
Кто талантом небогат,
Ну, а чё такова?
Делайте везде шпагат,
Как Н. Волочкова.
Зашумит и вам прибой.
Бросьте мысли тяжки.
В ситуации любой
Раздвигайте л---и.
На лице, - мерси баку,
Ленточка на п----е.
К вам рекою потекут
Лайки и подписки
Сергей Шнуров
После этой публикации за Волочкову вступилась казахстанская спортсменка, Чемпионка Мира по боксу 24-летняя Фируза Шарипова.
В своем инстаграм Фируза написала, что Волочкова взрослый человек и имеет право постить все, что считает нужным. Также Шарипова пишет, что Анастасия Волочкова прекрасный человек.
Кто пишет о ней гадости, просто не знает, насколько она доброжелательный человек. При этом Волочкова прославляет Россию своим балетным искусством, это очень тяжелое дело. Люди наоборот должны радоваться и уважать такой труд, а они выступают с такими якобы юмористическими стихотворениями. Это личная жизнь человека, она имеет полное право делать любые фотографии, Анастасия не маленькая девочка.
Фируза Шарипова
А затем Фируза Шарипова вызвала Шнурова на бой.
Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение.
Фируза Шарипова
Примет ли вызов Сергей Шнуров и какова его реакция, пока неизвестны.
Видео: Фируза Шарипова (инстаграм)
Фото: Фируза Шарипова, Сергей Шнуров (инстаграм)
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