К середине мая на ЧМ по футболу забронировали более 74 % билетов из 448 тысяч мест

Транспортную инфраструктуру города готовят к мундиалю.

К Чемпионату мира по футболу в Северной столице модернизировали около 8 объектов улично-дорожной сети. В число новых сооружений, построенных к мундиалю, вошли: транпортная развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, мосты на створе Яхтенной улицы и через Неву в районе о. Серный. Ремонт провели на набережной Макарова, а недавно состоялось открытие моста Бетанкура.

Ж/Д вокзалы Петербурга: Московский, Витебский, Балтийский, Финляндский и Ладожский - оснащены системами голосового и визуального информирования пассажирова из разных стран. Для людей с ограниченными возможностями создали доступную среду. В Пулково для болельщиков мундиаля появился специальный терминал.

В Петербург прибудут 130 поездов с болельщиками из других городов - организаторов: Москвы, Сочи, Казани и Нижнего Новгорода. Весь ж/д транпорт будет останавливаться во Владимире, Твери, Туапсе, Краснодаре и других городах. Поезда смогут двигаться в обратном направлении. Проезд для болельщиков разных стран - бесплатный, главное - иметь паспорт болельщика и загранпаспорт. Уже известно, что более 74 % из 448 тысяч мест уже забронировали.

В Петербург приедут болельщики из разных стран. Даже из самых экзотических. Все разговоры о том, что на ЧМ мира никто не прибудет, и Россию будут игнорировать - это все лишь разговоры. Кирилл Поляков, директор Автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ"

По городу гости Петербурга смогут перемещаться бесплатно на специальных автобусах-шаттлах и пригородных электропоездах. Для болельщиков также будут работать автобусные маршруты № 39Э, 43, 49, 128, 158,и трамваи № 19 и 48. Метро Петербурга станет бесплатным для гостей Чемпионата. Известно, что в Петербурге с 1 июня по 17 июля запустят автобусы с навигацией ГЛОНАСС.

Фото: Piter.TV