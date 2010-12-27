Чемпион России по боксу оценил ударную технику Сванидзе и Шевченко

Чемпион России по профессиональному боксу в супертяжелом весе и чемпион WBA ASIA в супертяжелом весе Ростислав Плечко дал профессиональную оценку боя Николая Сванидзе и Максима Шевченко.

Драка журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом эфире стала одной из главных новостей этой недели. Канал Piter.TV попросил Чемпиона России по боксу в супертяжелом весе Ростислава Плечко оценить действия либерала и консерватора с профессиональной точки зрения. Супертяж назвал своего фаворита в этом противостоянии и осудил действия журналистов. При этом сама драка не впечатлила опытного спортсмена, на счету которого 12 побед нокаутами.

Могу назвать конфликтную ситуацию, которая произошла между журналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе в прямом эфире студии не дракой, а скорее всего, морально-психологическим противостоянием. В процессе обсуждения исторической темы, которая потом переросла в политическую, Максим Шевченко почувствовал неустойчивую психику Николая Сванидзе и как только градус эмоций накалился, решил этим воспользоваться. Неосторожная фраза Сванидзе: "Я бы сейчас тебе врезал, если бы был поближе", стала точкой невозврата к нормальному диалогу. В этой ситуации мне больше импонирует Максим. Сванидзе сам спровоцировал конфликт, который не мог обойтись без ответных действий Шевченко. Ростислав Плечко, профессиональный боксер

По его мнению, Сванидзе уступил Шевченко не только в моральном, но и спортивном смысле. Плечко заявил, что физические данные консерватора намного более внушительные, чем у его оппонентаю.

Во всех смыслах Сванидзе уступил своему оппоненту и физически, и морально. Если ты сам провоцируешь человека на драку, то дерись до конца – будь мужчиной, а Сванизде в этой ситуации отступил и получил пару хороших пощёчин в ответ, и если бы произошла реальная драка, то у Сванизде не было бы шансов. Шевченко на порядок выше и сильнее, да и вел он себя более благородно и по немногочисленным движениям в импровизированном ринге выглядел профессиональнее и выиграл эту схватку во всех смыслах. А Николаю Карловичу я бы все-таки посоветовал в дальнейшем следить за тем, что говоришь, а если уж вступил в драку, то драться до конца, как настоящий мужчина. Ростислав Плечко, профессиональный боксер

Ранее мы писали, что Максим Шевченко рассказал, за что ударил Сванидзе.