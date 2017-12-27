Максим Шевченко рассказал, за что ударил Сванидзе

Журналист Максим Шевченко пояснил, какие слова его обидели в программе "Радиорубрика".

Дискуссии в программе "Радиорубка" на радио "Комсомольская правда" между Шевченко и Сванидзе стали самым обсуждаемым событием в последнее время. После эфира Максим Шевченко пояснил, что не собирался бить Сванидзе и всегда готов с ним помириться "на приемлемых условиях", сообщает "Мойка78".

Спор возник из-за вопроса "является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить". На пике горячего обсуждения Сванидзе в уверенно произнес в микрофон: "Я бы тебе сейчас как дал по морде..." Максим Шевченко мгновенно вскинулся и парировал: "Ну так дай! Возьми - и дай! Благо я тут, ходить далеко не надо!" Тогда Сванидзе встал и, обойдя стол хлопнул Шевченко ладонью по щеке. В ответ историк получил серию крепких ударов, из-за которых завалился в угол студии.

Вообще по итогам этой истории я собой отнюдь не восторгаюсь. Да, своими филиппиками Николай Карлович довел меня "до белого каления" - на мой взгляд, он прямо оскорблял память всех солдат, которые погибли в Великую Отечественную. И, по сути, он "плевал на их могилы" - и я от этих слов не откажусь. К тому же он неоднократно, прямо в эфире, называл меня "мерзавцем". Свои действия я бы охарактеризовал как этакие "тычки-оплеухи", которые были призваны сдержать агрессию Сванидзе. Ну а то, что он в результате упал в угол, - это уже его проблемы. Максим Шевченко, журналист

Видео: YouTube - ПОЛИТИК ДИВАННЫЙ