Чехия стала самым крупным поставщиком пива в Россию

Чехия стала самым крупным среди стран Евросоюза поставщиком пива в Россию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в июне нынешнего года экспорт пива из Чехии в Россию подняли на 20% относительно мая. Вторым по этому показателю стала Германия, которая была лидером рейтинга, но ее показатель упал почти на 18%. Тройку лидеров по экспорту пива заняла Литва – на 16% меньше.

Фото: pxhere.com