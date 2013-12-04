Часть развязки ЗСД со Шкиперским протоком за 2,3 млрд рублей построит компания "АБЗ-Дорстрой"

Подрядчик приступит к ремонтным работам с начала подписания договора.

Во вторник, 13 июля, АО "Западный скоростной диаметр" подвело итоги конкурса на строительство съездов в районе Шкиперского протока. Победителем стала компания "АБЗ-Дорстрой". Данная информация появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит возвести транспортную развязку ЗСД с сетями инженерно-технического обеспечения в районе Шкиперского протока за 2,3 млрд рублей. Компания приступит к ремонтным работам с начала подписания договора. Работы планируют завершить 31 декабря 2022 года.

Ранее СПб ГБУ "Мостотрест" подвело итоги конкурса на проведение работ по ремонту Биржевого моста. Победителем стала компания "Возрождение".

Фото: Piter.tv